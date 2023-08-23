Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı
İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü.
Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.
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DHA'nın haberine göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana' diyerek tepki gösterdi.
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Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi.
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Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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