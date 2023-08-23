  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı

Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı

İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü.

Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı - Resim: 1

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı. 

1 / 6
Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana' diyerek tepki gösterdi. 

2 / 6
Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı - Resim: 3

Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. 

3 / 6
Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı - Resim: 4

Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

4 / 6