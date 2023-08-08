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Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı

İstanbul'da bir otobüste yolculardan biri pet şişeye idrarını yapınca yolcular tarafından büyük tepki çekti.

Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı - Resim: 1

İstanbul'da kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken infial de yarattı. Yolcuların bağrış çağırışları üzerine kaptanın aracı durdurup o yolcuları otobüsten attığı anlar dikkat çekti.

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Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı - Resim: 2

"BU NASIL REZİLLİK YA!"
Yabancı uyruklu şahıs, yolcu otobüsü seyir halindeyken yerinden kalkıp pet şişeye idrarını yaptı. Bunun üzerine otobüste kadınıyla erkeğiyle diğer yolcular durumu sert tepkiyle karşıladı. Otobüsteki bir kadın yolcu "Bu nasıl rezillik ya! Hayret bir şey. Burada çocuk var, bayanlar var" diyerek çıkıştı.

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Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı - Resim: 3

"ATIN ŞUNU"
Erkek yolculardan birinin ise "Atın ağabey şunu. Ne pislik bu ya" dediği duyuldu.

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Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı - Resim: 4

ŞOFÖR ARACI DURDURUP ARKAYA GELDİ
Otobüsün karıştığı anlarda yolcuların isyanını duyan kaptan aracı durdurdu ve yerinden kalkarak yolcuların bulunduğu kısma geldi.

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