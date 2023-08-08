Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı

"BU NASIL REZİLLİK YA!"

Yabancı uyruklu şahıs, yolcu otobüsü seyir halindeyken yerinden kalkıp pet şişeye idrarını yaptı. Bunun üzerine otobüste kadınıyla erkeğiyle diğer yolcular durumu sert tepkiyle karşıladı. Otobüsteki bir kadın yolcu "Bu nasıl rezillik ya! Hayret bir şey. Burada çocuk var, bayanlar var" diyerek çıkıştı.