Otobüste korkunç saldırı: Genç kıza önce laf attı, sonra yüzünü ısırdı

Taylor daha sonra Ella'nın yüzünü kavradı ve defalarca burnunu ve ağzını ısırdı, korkunç saldırının yaklaşık beş dakika sürdüğü ifade edildi.

Taylor, kasten ağır yaralama suçundan tutuklanırken, Ella'nın dudağının bir kısmı ve sol burun deliği ciddi şekilde yaralandı. Genç kızın dudağının sağ tarafının ise yarıldığı açıklandı.