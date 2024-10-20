Otobüste korkunç saldırı: Genç kıza önce laf attı, sonra yüzünü ısırdı
İngiltere'de otobüste yolculuk eden 19 yaşındaki genç kız korkunç bir saldırıya uğradı. Yüzünden ısırılan genç kıza 50 dikiş atıldı.
İngiltere'de meydana gelen olayda Ella Dowling, evine dönerken, otobüste tanımadığı bir yolcu olan 53 yaşındaki Darren Taylor, Ella ve arkadaşları hakkında uygunsuz yorumlarda bulunmaya başladı.
Taylor daha sonra Ella'nın yüzünü kavradı ve defalarca burnunu ve ağzını ısırdı, korkunç saldırının yaklaşık beş dakika sürdüğü ifade edildi.
Taylor, kasten ağır yaralama suçundan tutuklanırken, Ella'nın dudağının bir kısmı ve sol burun deliği ciddi şekilde yaralandı. Genç kızın dudağının sağ tarafının ise yarıldığı açıklandı.
Genç kız Cheltenham Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra acil ameliyat için Gloucester Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, yaralarının ciddiyeti nedeniyle, hayatı boyunca iz kalabileceği konusunda uyardı.
Genç kız, "Çığlık atamadım çünkü dudağım ağzımdaydı" diye konuştu.
6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan adam hakkında ayrıca ömür boyu uzaklaştırma kararı verildi.