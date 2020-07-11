Otobüste korona paniği! Test yaptırmadan otobüse binince...
Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinanın ardından ikinci bir test yaptırmadan otobüs ile seyahate çıkmaya çalışan Hasan T., büyük panik yarattı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Isparta'ya giden bir otobüste Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kişinin seyahat ettiği bilgisine ulaştı.
Otobüs, Aydın il girişi otoyol gişelerinde durduruldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, Hasan T.'yi araçtan indirilerek tam donanımlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürdü.
Hasan T'nin, İzmir'de 14 gündür karantina altına tutulduğu, karantina süresinin bitiminde test yaptırmadan ve yetkili birimlere haber vermeden seyahate çıktığı belirlendi.