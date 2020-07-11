  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Temmuz 2020 17:31

Otobüste korona paniği! Test yaptırmadan otobüse binince...

Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinanın ardından ikinci bir test yaptırmadan otobüs ile seyahate çıkmaya çalışan Hasan T., büyük panik yarattı.

Otobüste korona paniği! Test yaptırmadan otobüse binince...

​İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Isparta'ya giden bir otobüste Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kişinin seyahat ettiği bilgisine ulaştı.

1/ 9
Otobüste korona paniği! Test yaptırmadan otobüse binince...

Otobüs, Aydın il girişi otoyol gişelerinde durduruldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, Hasan T.'yi araçtan indirilerek tam donanımlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürdü.

2/ 9
Otobüste korona paniği! Test yaptırmadan otobüse binince...

Hasan T'nin, İzmir'de 14 gündür karantina altına tutulduğu, karantina süresinin bitiminde test yaptırmadan ve yetkili birimlere haber vermeden seyahate çıktığı belirlendi.

3/ 9
Otobüste korona paniği! Test yaptırmadan otobüse binince...

Kimlik numarasından 'gözlem altında tutulduğu' bilgisi bulunan yolcunun isminin sisteme düşmesinin ardından harekete geçildiği kaydedildi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM