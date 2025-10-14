Otobüste nefesi kesilen emekli öğretmeni otobüs şoförü kurtardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait sarı otobüslerde 10 yıldır şoförlük yaptığını belirten Şahin, "Dün 102 numaralı hatta çalışıyordum. Bulvara gelince yolcumuzda öksürük ve nefessiz kalma durumu gerçekleşti. Yanıma geldi. Ben bir şeyler olduğuna fark ettim. Otobüsü durdurup müdahale ettim. Nefesi yerine geldi ve iyileşti. Bizim artık Aydınlı vatandaşlarla bağlarımız kuvvetlendi. Bir aile gibi olduk. Vatandaşlarımızı için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.