Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı

Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu H.S. bindi. Şüpheli, B.A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. H.S., B.A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen B.A., H.S.'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.