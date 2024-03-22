Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı
Adana'da bir otobüste önündeki koltukta oturan 24 yaşındaki genç kadını taciz ettiği öne sürülen Suriyeli yolcu, diğer yolcular tarafından dövülerek, polise teslim edildi.
Kaynak: DHA
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Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi B.A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.
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Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu H.S. bindi. Şüpheli, B.A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. H.S., B.A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen B.A., H.S.'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
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Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darbetti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.
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