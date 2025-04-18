Otobüsteki ''sevişme'' tartışması sosyal medyayı salladı
Kayseri'de bir otobüste kaydedilen görüntüler sosyal medyada olay oldu. Şoförü yanağından öpen kadın ile onlara tepki gösteren yolcu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Kayseri'de bir otobüste yaşanan ''sevişme'' tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Yolculuk esnasında şoförü yanağından öpen bir kadına, otobüste bulunan bir yolcu sert tepki gösterdi.
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Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, kadının şoföre yanağından öpücük kondurmasının ardından bir yolcu, “Sevişme yeri mi burası?” diyerek tepkisini dile getirdi.
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Bunun üzerine kadın, öptüğü kişinin eşi olduğunu ifade ederek ''Nikah defterini getireyim mi?'' dedi.
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Şoför ise ''Yanaktan öptü ya yanaktan!'' yanıtını verdi.
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