Otobüsün altına gizlenen kaçak göçmenler ölümden döndü

Otobüsün şoförü yaptığı kontrolde, motor ve dingil arasına saklanmış 2 kaçak göçmeni fark etti, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler yaralı kadın ve diğer erkek göçmeni sıkıştıkları yerden çıkardı. Göçmenlerin, bulundukları yerdeki sıcaktan vücutlarında yanıklar oluştuğu görüldü.