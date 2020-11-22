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  3. 22 Kasım 2020 21:46

Otobüsün camından direk girdi

İstanbul'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü, ölümden kıl payı kurtuldu.

Otobüsün camından direk girdi

Kaza Gazşosmapaşa Küçükköy'de cuma günü saat 13.50 sıralarında  meydana geldi. Bir kamyonun dorsesine takılan elektrik kablosu, bağlı bulunduğu direği yerinden söktü. Sökülen direk Safter Yoldaş'ın  kullandığı 49G hatlı Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan otobüsün camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü Yoldaş, kazada kıl payı  ölümden döndü.

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Otobüsün camından direk girdi

Yoldaş, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada baktım sol taraftan direk geliyor. Hemen frene basıp eğildim. Fren yapınca direk içeri girdi. Direk içeri girmeye devam ediyordu. Ani fren yapınca direk de durdu. Kamyonun yükü yüksek gibi, muhtemelen yüke takıldı. Takılınca da direk fırladı otobüsün içinden girdi" dedi.

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Otobüsün camından direk girdi

Elektrik kablosunun takıldığı kamyonun şoförü Serkan Dinler de "Gaziosmanpaşa istikametinden, İkitelli istikametine giderken tele takıldı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Tel aşağıda doğru düşüktü. Ben takıldığımı fark etmedim. Dışarıdan birisi bağırdı öyle durdum" diye konuştu.

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Otobüsün camından direk girdi

Elektrik kablosunun takıldığı kamyonun şoförü Serkan Dinler de "Gaziosmanpaşa istikametinden, İkitelli istikametine giderken tele takıldı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Tel aşağıda doğru düşüktü. Ben takıldığımı fark etmedim. Dışarıdan birisi bağırdı öyle durdum" diye konuştu.

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