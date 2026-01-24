Otobüsün otomobili biçtiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde otobüsün, otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen E.Ş. idaresindeki otomobile arkadan gelen otobüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden E.Ş. ve eşi F.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden E.Ş. ve F.Ş.'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KAZA KAMERADA
Öte yandan otobüsünün kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün, otomobili bariyerlere sıkıştırarak ezdiği görülüyor.