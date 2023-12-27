Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü
Diyarbakır'da şehirlerarası yolcu otobüslerinin mola verdiği otogarda Şoför, tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü, içindeki yolcularla kaçarken yakalandı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ. (40), mola verdikleri otogarda muavin A.İ. (42) ile tartıştı.
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Daha sonra içinde yolcular varken hareket eden S.İ., otobüsün önüne geçerek durdurmaya çalışan A.İ.’i ezerek öldürdü.
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Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ. Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Olay, sabah saatlerinde Ergani İlçe Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan A.İ. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.
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