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Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Olay saat 12.00 sıralarında Kamiloba D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı. 

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Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı. 

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Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor

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