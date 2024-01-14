Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay saat 12.00 sıralarında Kamiloba D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.
1 / 6
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı.
3 / 6
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
4 / 6