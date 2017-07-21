  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Temmuz 2017 12:29

Otomobil bir aileye mezar oldu

Mardin'de bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu güvenlik korucusu, eşi ve annesi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Otomobil bir aileye mezar oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

1/ 9
Otomobil bir aileye mezar oldu

Hüsamettin Çelik yönetimindeki otomobil, Mardin-Diyarbakır Karayolu Sürgücü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

2/ 9
Otomobil bir aileye mezar oldu

Mazıdağı ilçesine bağlı Atalar Köyü'nde güvenlik korucusu Süleyman Kaya, eşi Cemile Kaya ve annesi Rahime Kaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Çelik ise 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3/ 9
Otomobil bir aileye mezar oldu

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM