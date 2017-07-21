Otomobil bir aileye mezar oldu
Mardin'de bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu güvenlik korucusu, eşi ve annesi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Hüsamettin Çelik yönetimindeki otomobil, Mardin-Diyarbakır Karayolu Sürgücü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Atalar Köyü'nde güvenlik korucusu Süleyman Kaya, eşi Cemile Kaya ve annesi Rahime Kaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Çelik ise 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.