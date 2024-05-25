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Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp

Antalya'da köprüden dereye uçan otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu.

Kaynak: İHA
Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp - Resim: 1
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Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp - Resim: 2

Kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. 

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Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp - Resim: 3

Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp - Resim: 4

Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 

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