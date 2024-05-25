Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp
Antalya'da köprüden dereye uçan otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu.
Kaynak: İHA
1 / 20
Kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 5 kişi olduğu belirtilen otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü.
2 / 20
Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 20
Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
4 / 20