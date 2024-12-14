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Otomobil lastiği bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'de bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı. Çalışanların ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Otomobil lastiği bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor.

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Otomobil lastiği bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı. Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

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Otomobil lastiği bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3
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