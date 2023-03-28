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Otomobil, polis noktasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Eskişehir - Ankara karayolunda bir otomobilin polis trafik uygulama noktasındaki özel harekât aracına çarpması sonucu 5'i özel harekât polisi, 6 kişi yaralandı.

Otomobil, polis noktasına daldı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Eskişehir-Ankara karayolunda otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik uygulama noktasındaki Özel Harekât Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına çarptı. 

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Otomobil, polis noktasına daldı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Burak Y., ile 5 özel harekât polisi yaralandı. 

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Otomobil, polis noktasına daldı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Otomobil, polis noktasına daldı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4
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