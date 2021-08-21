Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücü B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Güllü B. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bünyamin B.'nin cenazesi de morga konuldu.