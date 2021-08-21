Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bolvadin- Yunak karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Bolvadin istikametinden Büyükkarabağ köyüne giden otomobiliyle seyir halinde bulunan Bünyamin B., iddiaya göre viraja hızlı girdi.
Baştürk'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Baştürk ile yanında bulunan eşi Güllü Baştürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücü B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Güllü B. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bünyamin B.'nin cenazesi de morga konuldu.
Jandarma ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için olay yerinde çalışma yaptı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin kaldırılmasıyla, trafik akışı normale dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.