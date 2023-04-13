Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdü

DHA'nın haberine göre olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı. Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan A.T. (73) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.T.’nın ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, A.T. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)