Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdü
Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç görüntüler Denizli'den geldi. Bir köpeği aracının arkasına bağlayan sürücü hayvanı asfaltta sürükleye sürükleye katletti.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde asfaltta sürüklenen köpeğin cep telefonuyla çekilen görüntüleri tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücüye 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Olay, dün Bekilli ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde hareket halindeki otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.
DHA'nın haberine göre olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı. Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan A.T. (73) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.T.’nın ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, A.T. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)