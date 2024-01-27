Otomobilin aynasına yumruk atan motosikletlinin sonu feci oldu
Trafikte sürücüler arasındaki "yol verme", "sıkıştırma" tartışmalarının bir örneği daha yaşandı. Ancak sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsünün öfkesi feci bir sonla bitti.
Kaynak: DHA
İstanbul Kağıthane TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
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Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13:00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı.
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Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı.
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Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.
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