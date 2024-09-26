Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada
İzmir'de, otomobiliyle denize düşen mühendis D.Y. (40) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen D.Y.’ın manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu. Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan D.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y., buradaki müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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D.Y.'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Y.'ın otomobili ise vinçle çıkarıldı.
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