Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen D.Y.’ın manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu. Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.