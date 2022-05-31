Otomobiliyle tatile çıkmak isteyenler altın değerinde 7 öneri

3. YETERİNCE DİNLENİN



Sürücünün mental ve fiziksel anlamda yorgun ve hazırlıksız olması konsantrasyon kayıplarına zemin hazırlayarak sürüş güvenliğini tehdit etmektedir. Özellikle gece yolculuklarında hata payı ve risk daha yüksektir. Sürücülerin bu noktada yeterince dinlenmesi, sık sık mola vermesi, aracı havalandırması ve her molada çeşitli esneme hareketleri yapması gerekmektedir.