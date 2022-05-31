Otomobiliyle tatile çıkmak isteyenler altın değerinde 7 öneri
Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sevdikleriyle tatile çıkmak isteyenler yollara çıkmaya başladı. İşte aracıyla tatile çıkmak isteyenlere altın değerinde öneriler.
İşte arabayla tatile çıkmak isteyenler için 7 önemli ipucu!
1. ARACINIZIN HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Uzmanlara göre araç bakımı ve analizleri yapılmadan yola çıkmak çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Yola çıkmadan önce profesyonel hizmet alarak aracınızın son kontrollerini yaptırmanız ve aracınızdaki eksiklikleri gidermeniz gerekiyor. Tatil rotası boyunca güvenli sürüş deneyimi için motor, klima, pedallar, direksiyon, lastikler, fren aksamları ve aracın sıvı seviyesinin mutlaka denetlenmesi gerekiyor.
2. SEYAHAT PLANLAMASI YAPIN
Güvenli bir sürüş deneyimi ve kaliteli bir yolculuk için seyahat planlaması yapmak oldukça önemlidir. Sürücülerin güzergâh hakkında bilgi sahibi olması, doğru rota ve mola tercihleri yapmasına yardımcı olacaktır.
3. YETERİNCE DİNLENİN
Sürücünün mental ve fiziksel anlamda yorgun ve hazırlıksız olması konsantrasyon kayıplarına zemin hazırlayarak sürüş güvenliğini tehdit etmektedir. Özellikle gece yolculuklarında hata payı ve risk daha yüksektir. Sürücülerin bu noktada yeterince dinlenmesi, sık sık mola vermesi, aracı havalandırması ve her molada çeşitli esneme hareketleri yapması gerekmektedir.