Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi
Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı ve yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı.
Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı. Caddeye çıkan genç, yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı.
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Arkadaşı aracı kullanırken, kendisi cadde üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Ancak gençlerin keyifli anları trafik polislerinin dikkatinden kaçamadı.
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Snowboard yapan genç, trafikte ilerleyen araçların yanından geçerken, polisler gençleri takibe aldı. Kısa süre sonra gençleri durduran polisler, yaptıklarının kanunlara aykırı olduğunu söyledi.
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