  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi

Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi

Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı ve yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı.

Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi - Resim: 1

Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı. Caddeye çıkan genç, yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı.

1 / 6
Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi - Resim: 2

Arkadaşı aracı kullanırken, kendisi cadde üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Ancak gençlerin keyifli anları trafik polislerinin dikkatinden kaçamadı.

2 / 6
Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi - Resim: 3
3 / 6
Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi - Resim: 4

Snowboard yapan genç, trafikte ilerleyen araçların yanından geçerken, polisler gençleri takibe aldı. Kısa süre sonra gençleri durduran polisler, yaptıklarının kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

4 / 6