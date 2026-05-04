Otomobille takip edip, ara sokakta kurşun yağdırdılar!
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli oldukları 24 yaşındaki F.B.'yi otomobille takip eden iki şüpheli, genci ara sokağa çekerek bacağından vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 1 Mayıs’ta gece yarısı Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Toprak Sokak’ta meydana geldi. E.K. ve K.A., husumetli oldukları F. B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., F.B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü.
K.A. ise otomobilden inip, tabancayla ateş etti. F.B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
