Otomotiv devi Dacia logosunu değiştirdi
Renault Grubu bünyesinde üretimine devam eden Dacia, logosunu değiştirdi.
Fransız Renault Grubu bünyesinde 'ekonomik' modeller üreten Dacia, logosunu değiştirdi.
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Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek oluşturulan logo zincirin halkaları hissi veriyor.
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Yıl içinde beş yıllık stratejik planını açıklayan Renault Grubu tüm markalarında değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 5 yıl içinde Romanyalı Dacia'nın da 3 yeni modelinin geleceği açıklandı. O dönem paylaşılan Bigster modelinde de bugün tanıtılan logoya yer verilmişti.
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Tanıtılan konsept modelde logonun da değişdiği gözlenirken bunun kalıcı olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Böylece elektrikli olması beklenen Bigster üzerinde logonun duruşunu da görmüş oluyoruz.
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