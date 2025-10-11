  1. Anasayfa
Otoyol magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir otomobili sıkıştırdı 5 araç birbirine girdi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir trafik magandası içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırırken 5 aracın birbirine girmesine yol açtı.

Kaynak: İHA
Otoyol magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir otomobili sıkıştırdı 5 araç birbirine girdi - Resim: 1

Kaza, dün Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. 

Otoyol magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir otomobili sıkıştırdı 5 araç birbirine girdi - Resim: 2

Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu.

Otoyol magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir otomobili sıkıştırdı 5 araç birbirine girdi - Resim: 3

Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı.

Otoyol magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir otomobili sıkıştırdı 5 araç birbirine girdi - Resim: 4

O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

