Otoyol magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir otomobili sıkıştırdı 5 araç birbirine girdi
Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir trafik magandası içinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili defalarca sıkıştırırken 5 aracın birbirine girmesine yol açtı.
Kaynak: İHA
Kaza, dün Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı.
Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu.
Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu aileyle birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı.
O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
