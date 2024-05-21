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Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı

Düzce'de dorsesi açık kalan kamyon, tabelaya çarpınca askıda kaldı. Şaşırtan görüntü havadan böyle kaydedildi.

Kaynak: İHA
Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı - Resim: 1

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Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı - Resim: 2

Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.

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Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı - Resim: 3

Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.

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Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı - Resim: 4

Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı.

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