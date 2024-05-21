Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı
Düzce'de dorsesi açık kalan kamyon, tabelaya çarpınca askıda kaldı. Şaşırtan görüntü havadan böyle kaydedildi.
Kaynak: İHA
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Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.
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Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı.
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