Otoyolda can pazarı: Seyir halindeki lüks spor otomobil alev topuna döndü!
Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü ve yolcunun saniyelerle kurtulduğu olayda, otomobil itfaiyenin müdahalesine rağmen demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, otoyol trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: DHA
Aydın-İzmir Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 08.30 sıralarında Germencik gişeleri yakınlarında meydana geldi.
Otoyolda ilerleyen spor otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen emniyet şeridine çekti.
Sürücü ve beraberindeki yolcu araçtan indikten kısa bir süre sonra, otomobil alev topuna döndü.
