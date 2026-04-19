Otoyolda feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü, genç sürücü öldü
İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri yakınında meydana gelen korkunç kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 yaşındaki genç kadın beton bariyerlere çarptı. Çarpışmanın ardından saniyeler içinde alev alan otomobilde mahsur kalan genç kadın, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilin 25 yaşındaki genç kadın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi.
İddiaya göre, B.P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
