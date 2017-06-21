Otoyolda feci kaza ! Ölü ve yaralılar var
Mersin'de otoyolda bir TIR'ın arkasına otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde otoyolda otomobilin TIR'a akradaş çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde otoyolun Karakütük mevkiinde meydana geldi. Pozantı'dan Tarsus yönüne giden Suat Ataman yönetimindeki Otomobil, aşırı yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Suat Ataman ile beraberindeki eşi Derya Ataman çocukları Gülten Ataman kaza yerinde yaşamlarını yitirirken; İsmail Ataman, Enes Baran ve Servan Ataman ise yaralandı.