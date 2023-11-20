Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar!
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D100 kara yolu ulaşıma kapandı. Araçları içerisindeki sürücü ve yolcular saatlerce yolda mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 kara yolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.
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İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.
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Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Kış lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmedi. Ekipler ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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3 saattir yolda beklediğini ifade eden tır şoförü Mustafa Akar, “Kocaeli - Trabzon hattında çalışıyorum. Bolu tüneli kapalıymış, bu yüzden 3 saattir burada bekliyoruz” dedi.
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