Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar!

Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Kış lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmedi. Ekipler ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.