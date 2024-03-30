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Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, tankerin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı - Resim: 1
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Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı - Resim: 2

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.

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Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı - Resim: 3

İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. 

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Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı - Resim: 4

Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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