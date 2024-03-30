Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, tankerin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.
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İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
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Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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