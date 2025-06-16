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Otoyolda ters yöndeki ''tam gaz trafik teröristi'' ortalığı birbirine kattı

Bursa'da otobanda ters yöne giren bir otomobil, trafiği birbirine kattı. Hızla ilerleyen araç faciaya davetiye çıkardı.

Kaynak: İHA
Otoyolda ters yöndeki ''tam gaz trafik teröristi'' ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

İstanbul İzmir otobanı Gemlik bağlantısında ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücülere zor anlar yaşattı.

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Otoyolda ters yöndeki ''tam gaz trafik teröristi'' ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Araçların ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtulduğu olay, araç kamerasına anbean yansırken, araç sürücülerinin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştı. Görüntüler üzerine trafik ekipleri soruşturma başlattı.

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Otoyolda ters yöndeki ''tam gaz trafik teröristi'' ortalığı birbirine kattı - Resim: 3
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