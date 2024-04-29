Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Mersin - Adana Otoyolu'nu kullanan sürücüler Emniyet birimlerine "araçların ön camlarına yumurta atarak durdurarak araç içindekileri gasp ediyorlar" şikayetleri yağdıırdı.
Kaynak: DHA
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Mersin-Adana Otoyolu'nu kullanan bazı sürücüler tarafından, bölgede otoyol çeteleri olduğunu, araçları, önüne atlayarak veya cama yumurta atarak durdurup yolcuları gasbettiğine yönelik sosyal medyada paylaşımları yapıldı.
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Sürücüler, 2 grup halinde olan çetenin öndeki grupla aracın ön camına yumurta attırdığını, sileceklerin çalıştırılmasıyla görüşü engelleyerek aracın durmasını sağladığını belirtti.
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Bu sırada arkadan gelen diğer grubun devreye girip aracı ve içindeki değerli eşyaları gasbettiği ileri sürüldü.
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