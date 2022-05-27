ÖTV artışı sonrası zamlı alkol fiyatları belli oldu

Buna yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle bulunan 48.79 liranın da eklenmesiyle 1 litre rakının KDV’li fiyatı da 255 lira 93 kuruştan, 319 lira 90 kuruş oldu. Rakı yanı sıra, bira, şarap, cin, votka, likör gibi ürünlerin vergi ÖTV’si de yüzde 25 artırıldı.