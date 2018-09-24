Otomobilde ÖTV oranı değişti ! İşte yeni fiyatlar...
Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi. Bugünden itibaren geçerli olan düzenlemeyle, otomobil fiyatlarında 15 bin liraya kadar düşüş gerçekleşti.
Böylece en ucuz otomobillerde ÖTV ve dolayısıyla fiyat 3 bin lira düştü. Orta halli otomobillerde fark 8 bin 100 liraya pahalı otomobillerde ise oran olarak aynı kalsa bile otomobil fiyatındaki düşüş miktar olarak 11 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Şimdiye kadar en düşük oran olan yüzde 45 ile baz fiyatı 46 bin liranın altındaki araçlar vergilenirken yeni durumda baz fiyat 70 bine çıktı.
Buna göre otomobil fiyatlarında yüzde 3.3 ile 6.2 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Otomobil markaları kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte bazı yeni otomobil fiyatları..
Toyota Corolla 1.6 Life
Eski Fiyat - 108.700 Yeni Fiyat - 105.100 Fark - -3.600 Değişim - %3.3
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Advance
Eski Fiyat - 147.200 Yeni Fiyat - 142.350 Fark - -4.850 Değişim - % 3.3