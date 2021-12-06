Oxford aşısının mucidi uyardı: ''Koronavirüsten daha ölümcül olacak''

İki yıla yakındır Koronavirüs salgınının pençesinde olan dünya, kasım ayının son günlerinde ortaya çıkan ve bünyesinde çok fazla sayıda mutasyon barındırdığı için 'süper varyant' adıyla anılmaya başlayan Omicron varyantı nedeniyle bir kez kez daha alarm durumunda. Tüm dünya gevşetilen Koronavirüs Salgın önlemlerini tekrar sıkılaştırmaya ve aşıyla ilgili daha sert kararlar almaya başlarken bilim insanları da hem bu varyant hem de gelecekte karşılaşabileceğimiz salgınlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.