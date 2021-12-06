Oxford aşısının mucidi uyardı: ''Koronavirüsten daha ölümcül olacak''
Oxford aşısını geliştiren Profesör Dame Sarah Gilbert, yeni koronavirüs varyantı Omicron ve gelecekte karşımıza çıkabilecek salgınlar hakkında konuştu. Gilbert, bir sonraki salgının koronavirüsten daha ölümcül olacağını söyledi.
İki yıla yakındır Koronavirüs salgınının pençesinde olan dünya, kasım ayının son günlerinde ortaya çıkan ve bünyesinde çok fazla sayıda mutasyon barındırdığı için 'süper varyant' adıyla anılmaya başlayan Omicron varyantı nedeniyle bir kez kez daha alarm durumunda. Tüm dünya gevşetilen Koronavirüs Salgın önlemlerini tekrar sıkılaştırmaya ve aşıyla ilgili daha sert kararlar almaya başlarken bilim insanları da hem bu varyant hem de gelecekte karşılaşabileceğimiz salgınlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen aşının mucidi bu aşı çalışmasını yürüten 300 kişilik ekibin başı da olan aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert koronavirüs salgını, Omicron varyantı ve gelecekte bizi bekleyen yeni salgınlarla ilgili kritik uyarılarda bulundu.
Gelecekte yaşayabileceğimiz salgınların şu an içinde bulunduğumuz Kovid krizinden çok daha ölümcül olabileceğini belirten Sarah Gilbert, salgın hazırlıkları için daha fazla fon ayrılması gerektiğinin altını çizerek bu yapılmazsa bugün geldiğimiz noktanın ve kaydedilen ilerlemenin kaybedileceğini belirtti.
Gilbert, hali hazırda kullanılan Kovid-19 aşılarının Omicron varyantı karşısında daha etkisiz kalacağı konusunda da uyarıda bulunurken bu varyant hakkında daha fazla bilgi edinene kadar herkesin çok daha tedbirli davranması gerektiğini söylüyor.