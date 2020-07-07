Oxford Üniversitesi: Virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde yaklaşık 12 milyon kişinin enfekte olmasına ve 540 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bilim insanları aşı çalışmalarının yanı sıra virüsün kaynağını bulmak için durmaksızın çalışıyor. Çünkü virüsün kaynağı olan hayvanın ve sıfırıncı hastanın belirlenmesi hastalığın tedavisi için çığır açacak sonuçları beraberinde getirebilir.



