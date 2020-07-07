Oxford Üniversitesi: Virüs ortaya çıkmadan önce yıllarca pusuda bekledi
Oxford Üniversitesi'den Profesör Dr. Tom Jefferson, koronavirüsün yıllar önce alınan kanalizasyon suyu örneklerinde görüldüğünü ve uygun ortamı bulunca ortaya çıktığını iddia etti.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde yaklaşık 12 milyon kişinin enfekte olmasına ve 540 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bilim insanları aşı çalışmalarının yanı sıra virüsün kaynağını bulmak için durmaksızın çalışıyor. Çünkü virüsün kaynağı olan hayvanın ve sıfırıncı hastanın belirlenmesi hastalığın tedavisi için çığır açacak sonuçları beraberinde getirebilir.
YILLARDIR PUSUDA BEKLİYORDU
Ancak, Oxford Üniversitesi’nden bir profesör, virüsün kaynağına ilişkin ezberleri bozarak, Covid-19’un Çin menşeli olmaktan ziyade, elverişli çevre koşulları tarafından “tutuşturuluncaya” kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde pusuda beklediğini ve yıllardır var olduğunu iddia etti.
Oxford Üniversitesi’ne bağlı Kanıta Dayalı Tıp Merkezi’nden (CEBM) Profesör Dr. Tom Jefferson, yeni araştırmalarda, virüsün geçen Aralık ayında Wuhan’da görülmesinden yıllar önce virüsün varlığına dair kanıtların ortaya çıktığını söyledi. Buna göre, yıllar önce İspanya, İtalya ve Brezilya’daki kanalizyonlardan alınan örneklerden yeni tip corona virüsün izlerine rastlandı.