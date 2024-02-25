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  4. Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi

Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. Seçmen kağıtlarının dağıtımı öncesi e-Devlet'ten vatandaşlara uyarı geldi.

Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi - Resim: 1

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yerel seçim takvimine göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak. 

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Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi - Resim: 2

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanacak. 

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Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi - Resim: 3

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

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Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi - Resim: 4

Seçmen kaydı sorgulama konusunda e-Devlet'ten vatandaşlara bilgilendirme maili gönderildi. Mailde, seçmen kaydı sorgulama işleminin nasıl yapılacağı anlatıldı. 

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