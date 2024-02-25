Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yerel seçim takvimine göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.