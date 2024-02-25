Oy kullanacaklar dikkat! e-Devlet'ten seçmenlere uyarı geldi
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. Seçmen kağıtlarının dağıtımı öncesi e-Devlet'ten vatandaşlara uyarı geldi.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yerel seçim takvimine göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.
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Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanacak.
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Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.
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Seçmen kaydı sorgulama konusunda e-Devlet'ten vatandaşlara bilgilendirme maili gönderildi. Mailde, seçmen kaydı sorgulama işleminin nasıl yapılacağı anlatıldı.
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