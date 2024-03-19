Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor
Bursa'da Emirsultan türbesinin de bulunduğu Emirsultan mahallesinde yıllardır kulaktan kulağa yayılan "davul çalan aklını kaybediyor", "gece yatağında yatıp sabah mezarlıkta uyanıyor" gibi şehir efsaneleri nedeniyle yüz yıllardır Ramazan ayında sahur davulu çalınmıyor. Davulcular bunun yerine kapı kapı gezerek evlerin ziline basıp "pilava pilava" diye sesleniyor.
Kaynak: İHA
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Bursa’da yüzyıllardır davul çalanların davulunun patladığı, ’tokat yediği’, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede ’Pilava pilava’ diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.
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Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır yurttaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.
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Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.
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