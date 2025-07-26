Oyuncu Meral Kaplan dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı

OYUNCU MERAL KAPLAN DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada sözde satış için mağdur tarafından yatırılan 23 milyon liralık paranın bir bölümünün aktarıldığı hesabın oyuncu Meral Kaplan'a ait olduğunu tespit etti. Kaplan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini söyleyen Meral Kaplan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.