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Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oyunu veren Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti - Resim: 1
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Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti - Resim: 2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

 

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Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti - Resim: 3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1320 numaralı sandıkta oy kullandı. Sol kolu sargılı olan Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta açıklamada bulundu.

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Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti - Resim: 4

Eli askıda, yüzünde morluklarla oyunu kullanan Bahçeli, "Seçimlerin milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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