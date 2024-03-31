Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti
MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oyunu veren Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi.
Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1320 numaralı sandıkta oy kullandı. Sol kolu sargılı olan Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta açıklamada bulundu.
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Eli askıda, yüzünde morluklarla oyunu kullanan Bahçeli, "Seçimlerin milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
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