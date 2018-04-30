Özden Örnek MİLGEM'le son yolcuğuna uğurlandı
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolcuğuna uğurlanırken tabutunan yanına MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi TGC Heybeliada Korveti'nin bir maketi konuldu.
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.
Özden Örnek’in tabutunun başına büyük bir resmi aldığı madalya ve nişanların yanı sıra, projesinde büyük emeği geçtiği için MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti’nin bir maketi de konuldu.
Törene; Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi.