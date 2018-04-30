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  3. 30 Nisan 2018 16:30

Özden Örnek MİLGEM'le son yolcuğuna uğurlandı

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolcuğuna uğurlanırken tabutunan yanına MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi TGC Heybeliada Korveti'nin bir maketi konuldu.

Özden Örnek MİLGEM'le son yolcuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

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Özden Örnek MİLGEM'le son yolcuğuna uğurlandı

Özden Örnek’in tabutunun başına büyük bir resmi aldığı madalya ve nişanların yanı sıra, projesinde büyük emeği geçtiği için MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti’nin bir maketi de konuldu.

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Özden Örnek MİLGEM'le son yolcuğuna uğurlandı

Törene; Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi.

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Özden Örnek MİLGEM'le son yolcuğuna uğurlandı

Özden Örnek'in naaşı Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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