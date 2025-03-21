Özel eğitim okulunda otizmli öğrenciye ''sözde öğretmen'' şiddeti

İ.Ş. (50) ve N.Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi. Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı. Çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce, hastaneye gidip darp raporu aldı.