Özel Halk Otobüsü'nde ''ben buldum benimdir'' hırsızlığı kameraya böyle yansıdı
Kayseri'de bir özel halk otobüsünde sahibinin yere düşürdüğü ve yaklaşık 50 bin TL değerinde olduğu kolyeyi yerden aldığı tespit edilen 61 yaşındaki kadın güvenlik kamerasına yansıdı...
Kaynak: DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin özel halk otobüsünde seyahat ederken 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürmesi ve bir kadın tarafından alınmasına yönelik çalışma başlattı.
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Bu kapsamda Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Ş.B. olduğu belirlendi.
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Şüpheli, belirlenen adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Altın kolye sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan Ş.B. ise polis merkezine götürüldü. (DHA)
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