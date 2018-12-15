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  3. 15 Aralık 2018 11:25

Özel Harekat Polisi'nden tatbikat

Özel Harekat Polisi'nden tatbikat

1/ 8
Özel Harekat Polisi'nden tatbikat

2/ 8
Özel Harekat Polisi'nden tatbikat

3/ 8
Özel Harekat Polisi'nden tatbikat

4/ 8
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