Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: Yaralılar var
Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, önce yol kenarındaki ağaca ardından bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, 6 polis memuru yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden 63 A 0422 plakalı zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca, ardından da bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, araçtaki 6 polis yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan zırhlı araç çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.
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