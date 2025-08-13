Özel Harekat'ın operasyonunda bazadan ''sürpriz'' çıktı

Yakalananlardan resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. yatak odasında bazanın içinden çıktı. Baza içinde yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 650 gram esrar, çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.