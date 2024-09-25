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Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu

Bursa'da, polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, Özel Harekat'ın düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kamerada...

Kaynak: DHA
Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu - Resim: 1

Olay, saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. 

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Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu - Resim: 2

Eski boksör olduğu iddia edilen İ.K., oturduğu 4 katlı binanın en üst katındaki evinde yüksek sesle müzik dinlenmeye başladı. 

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Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu - Resim: 3

Gürültüden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. 

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Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu - Resim: 4

Polis, İ.K.'yı müziğin sesini kısması için uyardı. Ancak İ.K., pencereye çıkıp tabancasını polis ekiplerine doğrulttu.

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