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  3. 27 Kasım 2019 11:27

Özel harekattan uçakta nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan eğitimler kapsamında havalimanında nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği kalkışa hazırlanan uçağa bomba koyarak personeli rehin alan teröristler, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Özel harekattan uçakta nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

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Özel harekattan uçakta nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler kapsamında havalimanında nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği eli silahlı teröristler kalkışa hazırlanan uçağa bomba koyarak personeli rehin aldı. Personelin rehin alındığı bilgisi üzerine özel harekat polisleri harekete geçerek uçak ve çevresini ablukaya aldı.

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Özel harekattan uçakta nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Tatbikat kapsamında senaryo gereği uçakta bulunan yüzleri maskeli eli silahlı iki terörist uçak personelini rehin aldı. Uçağın kapısını kapatan teröristler kokpite girmek istedi. Bu sırada özel harekat ekiplerinin bir kısmı uçak çevresinde konuşlanırken bir kısmı da uçağa yaklaşarak kapısını açtı.

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Özel harekattan uçakta nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Uçak kapısını açarak içeriye giren ekipler teröristleri etkisiz hale getirdi.

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