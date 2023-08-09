Özel hastanede büyük panik! Onlarca hasta tahliye edildi

İHA'nın haberine göre hastane içinde yoğun dumana neden olan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastanede tedavi gören 61 hasta, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra çevredeki diğer özel hastanelere sevk edildi.